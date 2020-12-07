С начала года Нацбанк купил на межбанке $4,55 млрд / фото УНИАН Владимир Гонтар
В период с 30 ноября по 4 декабря Нацбанк не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, как и на протяжении трех недель до этого.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке $4,55 млрд, продал — $3,8 млрд. Чистая покупка составляет $748,8 млн.
По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли $26,14 млрд. В октябре они уменьшились на 1,5%, или на $0,385 млрд после падения в сентябре на $2,5 млрд.
Ситуация на конец ноября
- На межбанковском валютном рынке Украины 27 ноября к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,53/28,54 грн/долл., к евро – на уровне 34,01/34,03 грн/евро.
- В период с 23 по 27 ноября Нацбанк не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее.
- С начала 2020 года по состоянию на конец ноября Нацбанк купил на межбанке $4,55 млрд, продал — $3,8 млрд.
- Чистая покупка составила $748,8 млн.
- По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли $26,14 млрд.
- В октябре они уменьшились на 1,5%, или на $0,385 млрд после падения в сентябре на $2,5 млрд.
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