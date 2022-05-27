Объем арестованных удобрений - 77 тысяч тонн.

В Николаевской области Государственное бюро расследований арестовало белорусские вагоны с удобрениями стоимостью 20 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"ГБР продолжает системную работу по выявлению и изъятию в пользу нашего государства имущества стран-агрессоров. В частности, в Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.

Как сообщила пресс-служба, сейчас следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц таможни. Расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Конфискация российских активов:

3 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта его подписал президент Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, которое начало полномасштабную войну против Украины.

8 апреля Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над принятием документации для начала процесса национализации российского имущества в Украине. Он уточнил, что в условиях военного положения решения судов для национализации не будут нужны, это будет происходить согласно принятому закону.

Также Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривень. Далее это решение должны ввести в действие СНБО и президента Украины.

17 мая 2022 года Нацполиция арестовала более 400 российских вагонов.

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