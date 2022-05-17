Вагоны переданы в управление в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Национальная полиция Украины наложила арест на 434 железнодорожных вагона российских компаний стоимостью более 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

"Несмотря на полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства относительно принудительного изъятия объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, по ходатайству Офиса генерального прокурора на указанные вагоны был наложен арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас 434 железнодорожных вагона стоимостью более 300 млн грн переданы в управление в Агентство по розыску и менеджменту активов с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами. Полученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ.

Конфискация российских активов:

3 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта его подписал президент Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, которое начало полномасштабную войну против Украины.

8 апреля Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над принятием документации для начала процесса национализации российского имущества в Украине. Он уточнил, что в условиях военного положения решения судов для национализации не будут нужны, это будет происходить согласно принятому закону.

Также Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривень. Далее это решение должны ввести в действие СНБО и президента Украины.

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