План МВФ будет представлен на неофициальном заседании правления.

Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся со скачками цен на продовольствие из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, МВФ обсудит возможные шаги на заседании исполнительного совета в понедельник, 12 сентября.

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План МВФ, о котором ранее не сообщалось, будет представлен на неофициальном заседании правления.

Это позволит МВФ помочь Украине и другим странам, сильно пострадавшим из-за войны в Украине, без навязывания условий, предусмотренных программой регулярного финансирования. Масштабы мер пока не ясны.

Официальное голосование в поддержку этой меры, разработанной персоналом МВФ ожидается ближе к октябрю.

В случае одобрения будут временно увеличены существующие лимиты доступа, что позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ и инструмента быстрого кредитования, который обслуживает страны с низким уровнем дохода.

Война в Украине и МВФ:

В начале августа Украина подала официальное предложение МВФ относительно начала новой специальной программы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.

Позже глава Национального банка Кирилл Шевченко отметил, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с Международным валютным фондом и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что новая программа Международного валютного фонда для Украины будет направлена на восстановления макрофинансовой стабильности и структурные реформы в координации с процессом вступления в ЕС.

26 августа 2022 года Bloomberg сообщил о том, что Украина может не получить деньги от МВФ из-за принципов работы организации.

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