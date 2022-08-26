Вместе с тем, Украина может стать исключением из правил Международного валютного фонда.

Украина подала заявку на новую специальную кредитную программу МВФ и ожидает получить средства примерно в ноябре или декабре, хотя перспективы этого остаются неясными.

Как пишет издание Bloomberg, Украина вообще может не получить деньги от МВФ из-за принципов работы организации.

"Исходя из институционального принципа, согласно которому страны, которые одалживают средства у фонда, должны иметь четкий способ погашения долга... Это сомнительно, поскольку Россия оккупировала часть Украины, а заводы и порты разрушены", - говорится в материале.

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Однако Украина, очевидно, может стать исключением из правила. МВФ отметил, что он "продолжает тесно сотрудничать с украинской властью и сейчас изучает все возможные варианты предоставления дальнейшей поддержки".

Аналитики издания отмечают, что после начала полномасштабного вторжения экономика Украины оказалась под значительным давлением. Украинскому бюджету ежемесячно не хватает около $5 млрд, что намного больше, чем до сих пор могли выделять союзники.

МВФ придется решать, помогать ли Украине, нарушив собственные правила, или изменив их.

"Чтобы получить средства от любых существующих механизмов МВФ, правительство президента Владимира Зеленского должно представить стойкую долговую программу, что является стандартным требованием для помощи от кредитора последней инстанции. Руководство и члены МВФ окончательно решат, получит ли страна финансовые ресурсы, и может ли организация изменить или нарушить собственные правила или создать прецедент, чтобы помочь Украине. Но неопределенность вокруг ситуации в стране очень усложняет даже самые простые задачи прогнозирования", - пишет Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду относительно начала новой специальной программы МВФ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.

Позже глава Национального банка Кирилл Шевченко отметил, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с Международным валютным фондом и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что новая программа Международного валютного фонда для Украины будет направлена на восстановления макрофинансовой стабильности и структурные реформы в координации с процессом вступления в ЕС.

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