В Украине выпустят памятную монету ко Дню Воздушных сил ВСУ (фото)

Монета вводится в обращение с 3 августа.

Национальный банк введет в обращение памятную монету «Воздушные силы Вооруженных сил Украины».

Читайте такжеВместо бумажных: в Украине завтра появится новая 10-гривневая монета (фото, видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства обороны Украины.

Отмечается, что монета вводится в обращение с 3 августа.

На аверсе монеты будет размещен малый государственный герб Украины (слева), надпись «Украина» (вверху полукругом) год чеканки монеты 2020 (справа) в центре - изображение эмблемы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, под которой - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; номинал 10 гривень (внизу).

На реверсе монеты на фоне зеркального абриса самолета будет изображен боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины и вверху надписи: «Воздушные / Силы» (в матовом фоне), «Вооруженных / Сил / Украина» (на фоне абриса самолета).

Ранее УНИАН писал, что в Украине появилась монета номиналом 10 гривень.

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