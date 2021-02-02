По словам Шевченко, работа миссии МВФ по первому пересмотру программы продолжается.

В 2021 году Украина ожидает получить три транша Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

Читайте такжеМВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в этом годуОб этом в интервью одному из изданий сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году", - сказал Шевченко.

По его словам, работа миссии МВФ по первому пересмотру программы продолжается.

"По результатам этой недели станет яснее, каких договоренностей мы достигаем", - отметил Шевченко.

Он сказал, что НБУ выполняет свои обязательства перед МВФ, однако парламенту, возможно, придется принять некоторые законы в качестве условий для выделения траншей.

Глава НБУ также добавил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства, которое планирует в течение года разместить на внешнем рынке бонды на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Миссия Международного валютного фонда в Украине 11 января возобновила работу по пересмотру программы stand-by.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий