Австрийский министр финансов подчеркнул, что эффективное применение санкций против России отвечает интересам Австрии, Европы и США.

Австрия заморозила российские активы на почти 2 миллиарда долларов. Об этом заявил министр финансов страны Магнус Бруннер по итогам встречи с заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном в четверг, 20 апреля 2023 года.

"Сегодня я принял в Вене заместителя министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона. Особенно в свете войны в Украине, стратегическая ось между ЕС и США имеет большое значение", – отметил Бруннер в Twitter.

Он подчеркнул, что эффективное применение санкций против России отвечает интересам Австрии, Европы и США.

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"Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и заморозили почти 2 миллиарда евро финансовых активов с начала войны", – добавил Магнус Бруннер.

Ситуация с российскими активами

В феврале 2023 года суд США впервые конфисковал в пользу Украины российские активы. Речь идет о 5,4 миллиона долларов подсанкционного олигарха Константина Малофеева.

В апреле стало известно, что в Штатах рассматривают возможность направления российских активов на восстановление инфраструктуры в Украине. Для этого могут привлечь $300 миллиардов Центробанка России, заблокированных в США и других странах.

Механизмы использования российских активов изучают и в Европейском Союзе. Валютные резервы РФ могут инвестировать для получения прибыли, что потом пойдет на восстановление Украины.

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