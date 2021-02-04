Для этого необходимо успешно бороться с пандемией, эффективно поддерживать промышленность и работать на внешних рынках.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%.

Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 заявил глава министерства Игорь Петрашко.

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"Мы считаем эту цифру обоснованной. Также она совпадает с большинством аналитических центров в Украине, которые склоняются к оценке в районе 4,8% роста ВВП. При этом компенсирующий рост объемов промышленного производства ожидаем, что превысит 5%. Это, в частности, при условии успешной борьбы с эпидемией, эффективной стимулирующей поддержки промышленности и работы на внешних рынках", - сказал он.

По его словам, при реализации Нацстратегии-2030 отечественная промышленность станет конкурентной на внешних и внутренних рынках, а также интегрированной в глобальные производственные цепочки.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. По словам Петрашко, падение ВВП в 2020 году составило около 4,2%.

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Автор: Дмитрий Шварц