Соответствующий законопроект уже приняла за основу Верховная Рада.

Международным компаниям, которые продолжают работать в РФ, на 50% поднимут налоги в Украине. Верховная Рада уже приняла за основу законопроект о введении коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в России.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, речь идет о законопроекте №7232 "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения субъектов хозяйствования, связанных экономическими связями с государством-агрессором".

"Он предусматривает применения при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в РФ, коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество", - написал Гетманцев.

Ранее УНИАН уже сообщал, какие компании продолжают работать в России.

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