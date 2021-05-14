Компания "Метинвест" считает необоснованными ограничения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) для участия в торгах на приобретение Днепровского металлургического комбината (ДМК).
Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".
Так, в случае победы на торгах АМКУ намерен обязать "Метинвест" ежегодно продавать не менее 12 тысяч тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам в течение 3 лет.
В компании напоминают, что направили обращение в АМКУ для участия в торгах еще в 2020 году, но рассмотрение заявки затянулось.
"Группа "Метинвест" считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки – затянутыми, а отношение к группе – предвзятым", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что основной сортамент производимой ДМК продукции не совпадает с сортаментом продукции предприятий "Метинвеста". Другие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун, то есть компания оказывается в заведомо проигрышном положении при его продаже.
"Установление обязательств для группы "Метинвест" снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов", - заявили в компании.
В "Метинвесте" добавили, что обязательства по продаже товарного чугуна третьим лицам создают препятствия для консолидации активов ДМК в состав группы.
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