В компании напоминают, что направили обращение в АМКУ для участия в торгах еще в 2020 году, но рассмотрение заявки затянулось.

Компания "Метинвест" считает необоснованными ограничения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) для участия в торгах на приобретение Днепровского металлургического комбината (ДМК).

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

Так, в случае победы на торгах АМКУ намерен обязать "Метинвест" ежегодно продавать не менее 12 тысяч тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам в течение 3 лет.

В компании напоминают, что направили обращение в АМКУ для участия в торгах еще в 2020 году, но рассмотрение заявки затянулось.

"Группа "Метинвест" считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки – затянутыми, а отношение к группе – предвзятым", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что основной сортамент производимой ДМК продукции не совпадает с сортаментом продукции предприятий "Метинвеста". Другие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун, то есть компания оказывается в заведомо проигрышном положении при его продаже.

"Установление обязательств для группы "Метинвест" снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов", - заявили в компании.

В "Метинвесте" добавили, что обязательства по продаже товарного чугуна третьим лицам создают препятствия для консолидации активов ДМК в состав группы.

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Автор: Григорий Бондарь