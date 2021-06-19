Алексей Голобуцкий считает, что наша страна в этом плане пока не сформировала для себя визии, что является проблемой.

Украина в вопросе поддержки бизнеса продолжает тушить мелкие пожары ситуативными решениями, не имеющими ничего общего с планом и стратегией.

Об этом пишет политический эксперт, блоггер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что как показывает мировая и, как следствие, украинская практика, частая смена экономических векторов не приносит результата.

"Послевоенная Европа, «азиатские тигры», Китай – добились успеха благодаря выстроенной системе. Любые метания в краткосрочной перспективе не дают результата. Отсутствие четких правил и понимания рынка на годы вперед заставляет и госпредприятия, и бизнес постоянно подстраиваться под быстроменяющиеся правила игры, что в свою очередь не дает возможности стратегически развиваться", - пишет он.

Голобуцкий считает, что наша страна в этом плане пока не сформировала для себя визии, что является проблемой.

"Сначала власть обещала либеральные реформы и отсутствие влияния государства на дела бизнеса. Нужно сказать, что предложенную модель все приняли и занялись работой. Но после ориентиры снова сменились. Теперь мы решили заниматься социализмом и будем закрывать дыры в бюджете за счет новых налогов и повышением акцизных сборов. Что мы получим в результате? Еще больший кризис, чем тот, в котором мы находимся", - пояснил он.

Эксперт в пример привел США, Британию, Польшу и Чехию, которые поддерживают бизнес прямимы финансовыми вливаниями и дают налоговые каникулы.

"Все для того, чтобы сохранить предприятия и иметь перспективы роста в будущем. Украина же, в этом плане, все также продолжает тушить мелкие пожары ситуативными решениями, не имеющих ничего общего с выигранным планом и стратегией", - подытожил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко