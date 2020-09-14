Предельный дефицит бюджета предлагается установить на уровне 270 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2021 год, который сегодня, 14 сентября 2020 года утвердил Кабмин, предусмотрены доходы на уровне 1,071 трлн грн, а расходы — 1,35 трлн.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, рассказал в ходе брифинга министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, предельный дефицит бюджета предлагается установить на уровне 270 млрд грн.

По словам Марченко, проект бюджета является реалистичным и сбалансированным.

Реалистичность

"Бюджет является сбалансированным, он является реалистичным, он дает возможности для развития. Потому он получил название "Бюджет возможностей для развития", - сказал он.

"Бюджет является сбалансированным, он является реалистичным, он дает возможности для развития", - заявил Марченко.

Уровень дефицита

«Мы снизили уровень дефицита по сравнению с этим годом на 1,5%: в этом году — 7,5% от ВВП, а в следующем году предполагается снижение до 6% ВВП. Мы хотим выйти на нормальный цикл, когда мы будем минимально зависеть от заимствований», — сказал министр.

"Мы хотим выйти на нормальный цикл, когда мы будем минимально зависеть от заимствований", - заявил Марченко.

Рос доходов

Законопроектом о госбюджете предлагается предусмотреть рост доходов на 9,4%, а расходов — на 5,1%. Марченко подчеркнул, что правительство не предлагает увеличивать нагрузку на бизнес в условиях кризиса и не предусматривает «существенного роста налоговых поступлений».

«Поэтому перераспределение ВВП через доходы государственного бюджета постепенно снижается — до 23,5%. Это меньше, чем в этом году. Мы это будем делать за счет повышения эффективности НДС, внутреннего и импортного. Как показывает этот год, там есть достаточно существенные возможности для детенизации, для работы со схемными кредитами, скрутками и так далее. Поэтому основной прирост поступлений будет именно по этим налогам», — заявил министр.

Средняя зарплата

"Основные макропоказатели, по которым строился проект госбюджета, не изменились. Это рост ВВП 4,6%, это инфляция 7,3%, это среднемесячная заработная плата 13,6 тысяч гривен", - сказал он, добавив, что документ верстался на основе среднегодового курса в 29,1 гривен за доллар.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Дмитрий Шварц