Больше всего пострадали рестораны и бары, выручка которых упала на 58% и 51% соответственно. Меньше всего - кофейни, потерявшие лишь 12%.

В среднем выручка заведений общепита упала на 25% за первые три дня локдауна 8-10 января, больше всего пострадали рестораны и бары.

Читайте такжеПричем тут контрацептивы и носки: Степанов пояснил логику запретов во время локдаунаОб этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на исследование Poster.

"В исследовании сравнивались периоды с 8 до 10 января 2021 года и 10 - 12 января 2020 года, в выборку вошли около 2 тысяч заведений Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в среднем заведения потеряли 25% выручки против прошлого года. Больше всего пострадали рестораны и бары, выручка которых упала на 58% и 51% соответственно. Меньше всего - кофейни, потерявшие лишь 12%.

"В то же время, суши-бары смогли увеличить выручку на 25%", - подчеркнуло издание.

Отмечается, что заведения, которые в прошлом году ориентировались только на доставку, во время локдауна увеличили выручку на 5%. Также, около 30% заведений из выборки показали прирост относительно прошлого года.

Что этому предшествовало

11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение "карантина выходного дня". В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, что выполняют социальные функции). "Карантин выходного дня" действовал с 14 по 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня". На территории всей страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

4 декабря Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели.

Ранее СМИ просочилась информация о сроках введения в Украине локдауну. Данные разнились. В частности, согласно одной версии, страну должны были отправить на карантин с первого же дня 2021 на две недели, то есть с 1 по 14 января. По второй - с 8 января.

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Автор: УНИАН