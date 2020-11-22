В Кабмине уже рассматривают возможность введения жесткого карантина.

Поддержка предпринимателей в случае введения в Украине локдауна может обойтись бюджету в 20 миллиардов гривень.

Такое мнение высказал экс-заместитель министра экономики Павел Кухта в эфире канала "Украина 24".

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"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун – это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - пояснил он.

Кухта назвал единственным выходом из ситуации быстрое разблокирование программы МВФ и получение финансирования от него.

"Но там время идет не на дни, а на часы, и, кажется, это время потеряно. До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - заключил он.

Локдаун в Украине: что известно

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря либо с 20-25 декабря.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткий карантин потребуют, когда суточный прирост новых случаев COVID-19 превысит 30 тысяч.

Накануне премьер Денис Шмыгаль сообщил, что подготовка к жесткому карантину действительно ведется, однако дату введения локдауна не уточнил.

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Автор: Юрий Годован