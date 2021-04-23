Весной, в период обновления парка автомобилей и техники особую популярность приобретает услуга финансового лизинга. С ее помощью бизнес получает необходимые активы в максимально короткие сроки – примерно 10 рабочих дней, без отвлечения больших оборотных средств. Бизнес сразу же может использовать технику в своих целях и зарабатывать с ее помощью, без дополнительного залога, а рассчитаться за нее в будущем.

Credit Agricole запустил финансовый лизинг осенью прошлого года и в рамках этой услуги финансирует покупку автомобилей, микроавтобусов, легких грузовиков, сельхозтехники и других активов. За сравнительно короткий период банку удалось наладить работу с основными игроками рынка. Банк сотрудничает с такими ведущими производителями, как JOHN DEERE, CLAAS, BERTHOUD и их официальными дилерами. Также предлагает в лизинг технику партнеров - известных компаний ПОЛЕТЕХНИКА (с / х техника и оборудование) и WINNER (легковые и коммерческие автомобили). Традиционно наиболее активными лизингополучателями в Украине являются аграрии и представители транспортной отрасли, фармацевтики и FMCG. Клиентам банка доступна не только техника проверенных брендов, но и выгодная цена. В апреле Европейский банк реконструкции и развития согласовал Credit Agricole кредит на сумму € 25 млн, благодаря чему клиенты могут получить грант (кешбек) до 15% от суммы финансирования. Грант финансируется ЕС. «Кредит от ЕБРР - это знак того, что они верят в банк и в потенциал лизингового направления. Благодаря ему наши клиенты получили еще больше возможностей инвестировать в модернизацию техники и оборудования», - рассказывает заместитель члена правления Credit Agricole Александр Чеснакофф.

Преимущества лизинга

В Credit Agricole уверены: правильный лизинг - это сервис. «При лизинге техники вы не тратите время на ее ремонт и техническое обслуживание, а больше внимания уделяете своему делу», - уверен Александр Чеснакофф.

«Лизинг — это не просто финансирование, но также сопутствующие услуги: страхование и регистрация. Мы выполняем эту работу вместо клиента и часто это выходит гораздо дешевле и быстрее, чем если бы он самостоятельно занимался этими вопросами», - подчеркивает начальник управления лизинга Credit Agricole Юрий Василенко.

Приобретая технику в лизинг, клиент может направить освободившиеся средства на другие стратегические цели. Активы, переданные в лизинг, не подлежат отчуждению налоговыми органами и не могут быть включены в ликвидационную массу при банкротстве.

По словам Юрия Василенко, сейчас есть спрос на лизинг как со стороны клиентов, так и со стороны вендоров.

«Более того, к нам поступают заявки не только на авто и сельхозтехнику, но и на оборудование в сфере возобновляемой энергетики, а также заявки от IT-компаний и других бизнесов», - сказал он.

Условия лизинга

По программе лизинга Credit Agricole предлагает финансирование сроком от 1 до 5 лет с первоначальным взносом от 15% стоимости актива и возможностью гибкого графика расчета. Сумма финансирования зависит от стоимости выбранной техники, средняя сумма - от 50 до 300 тыс. долл.

При этом клиент выбирает необходимую технику у официального поставщика/дилера и передает в банк коммерческое предложение, а банк определяет, подходит ли этот актив для финансирования на условиях лизинга.

«Мы предоставляем в лизинг имущество, которое не требует стационарного монтажа. Если мы готовы финансировать выбранный клиентом актив, то отправляем ему индикативное предложение с учетом страхования, регистрации или дополнительных услуг, если они требуются», - рассказывает Юрий Василенко.

В случае, если это действующий клиент, имеющий лимит в Credit Agricole, процедура проходит очень быстро. Если же клиент новый, то банк попросит небольшой стандартный пакет документов, после чего заключается договор и клиенту передают готовую к использованию технику. Вся процедура в среднем занимаем не более 10 дней.

Клиенты банка имеют возможность получить кешбек до 15% на лизинг техники в рамках программы «Кредитная линия EU4Business-EBRD». Для этого необходимо выбрать технику из каталога или узнать ее характеристики и стоимость у продавца и обратиться к личному менеджеру Креди Агриколь или написать на электронный адрес leasing@credit-agricole.ua

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Автор: Григорий Бондарь