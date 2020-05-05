Льготные кредиты для бизнеса «Новые деньги»: министр экономики рассказал детали

Срок кредитования по программе составит до двух лет, а процентная ставка – 3%.

Новая программа льготного кредитования «Новые деньги» будет направлена на поддержку предпринимателей с годовым оборотом до 10 млн евро, заявил во время брифинга министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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«Программа «Новые деньги» предусматривает финансирование микро- и малых предпринимателей, это компании с оборотом в эквиваленте 10 млн евро. Цель этой программы – предоставить финансирование на первоочередные цели, которые необходимы предприятиям: на выплату заработной платы, для оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей», - сказал он.

«Срок кредитования – до двух лет. Процентная ставка – 3%. Разница между 3% и ставками, которые будут определены банками на основе рефинансирования Национальным банком, будет компенсироваться государством», - добавил министр.

Также программа предусматривает отсрочку на восемь месяцев по оплате тела кредита и отсрочку по погашению процентов.

По словам министра, условиями для претендентов на получение средств по программе являются сохранение фонда оплаты труда и численность работников.

Петрашко отметил, что для запуска программы необходимо внести изменения в законодательство.

«Эта программа – доступ к новым деньгам. Это порядка 30 млрд грн, программа направлена на малые предприятия. Эта программа еще не работает, она предусматривает изменения в законодательство, которые правительство приняло в прошлую среду как законодательную инициативу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров презентует новую программу льготных кредитов для бизнеса «Новые деньги».

«Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков, для действующего бизнеса, который хочет удержать рабочие места. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент, до 3% процентная ставка, также отсрочка выплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам», - сказал премьер.