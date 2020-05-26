Легализация казино превратит депрессивные регионы Украины в Клондайк – Саакашвили

Cаакашвили подчеркнул, что под казино могут быть выделены экономически депрессивные регионы.

Легализация игорного бизнеса в Украине, а именно внедрение единой фиксированной лицензии как на онлайн, так и на физические казино, может уже в первый год принести государственному бюджету более 230 миллионов долларов прибыли.

Читайте такжеЛегализация игорного бизнеса: в Раде назвали ожидаемые поступления в бюджет

Об этом заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

"По нашим предварительным подсчётам, внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли. Это вполне реально и достаточно просто реализовать", - написал он.

Cаакашвили также подчеркнул, что под казино могут быть выделены экономически депрессивные регионы.

"Мы можем выделить определённые депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк", - сообщил он.

По его мнению, в процессе легализации игорного бизнеса важно избежать бюрократизации.

"Главное в этом - не изобретать новых коррупционных кормушек. Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем, единственным назначением которых будет выбивание податей из бизнеса", - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через сеть Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через сеть Интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через Интернет.

18 мая председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект об организации и проведении азартных игр может быть рассмотрен в начале июня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram