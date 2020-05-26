Легализация казино превратит депрессивные регионы Украины в Клондайк – Саакашвили
Легализация игорного бизнеса в Украине, а именно внедрение единой фиксированной лицензии как на онлайн, так и на физические казино, может уже в первый год принести государственному бюджету более 230 миллионов долларов прибыли.
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Об этом заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.
"По нашим предварительным подсчётам, внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли. Это вполне реально и достаточно просто реализовать", - написал он.
Cаакашвили также подчеркнул, что под казино могут быть выделены экономически депрессивные регионы.
"Мы можем выделить определённые депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк", - сообщил он.
По его мнению, в процессе легализации игорного бизнеса важно избежать бюрократизации.
"Главное в этом - не изобретать новых коррупционных кормушек. Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем, единственным назначением которых будет выбивание податей из бизнеса", - написал Саакашвили.
Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через сеть Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через сеть Интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через Интернет.
18 мая председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект об организации и проведении азартных игр может быть рассмотрен в начале июня.
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