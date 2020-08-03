На поддержку гривны Нацбанк потратил почти $500 миллионов
В июле 2020 года Национальный банк Украины выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.
Об этом говорится в данных НБУ о результатах валютных интервенций.
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Для сравнения, в июне Нацбанк только покупал валюту (общей суммой на $1,115 миллиарда).
Больше всего регулятор продал валюты в период 20−24 июля — $ 347,8 миллиона.
Отметим, что с 13 по 17 июля Нацбанк не осуществлял интервенций на межбанке впервые с сентября 2018 года.
Напомним, с начала года Нацбанк приобрел в резервы валюты на $4,015 млрд, а продал $3,292 млрд.
Хронология событий
- Осенью 2019 года Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривень за доллар.
- 29 марта 2020 года Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.
- Обновленный макропрогноз предусматривал падение в 2020 году валового внутреннего продукта на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.
- 29 июля 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.
- Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы" обменный курс в течение 2021 года на уровне 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.
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