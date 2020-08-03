На поддержку гривны Нацбанк потратил почти $500 миллионов

Больше всего регулятор продал валюты в период 20−24 июля — $ 347,8 миллиона.

В июле 2020 года Национальный банк Украины выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных НБУ о результатах валютных интервенций.

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Для сравнения, в июне Нацбанк только покупал валюту (общей суммой на $1,115 миллиарда).

Больше всего регулятор продал валюты в период 20−24 июля — $ 347,8 миллиона.

Отметим, что с 13 по 17 июля Нацбанк не осуществлял интервенций на межбанке впервые с сентября 2018 года.

Напомним, с начала года Нацбанк приобрел в резервы валюты на $4,015 млрд, а продал $3,292 млрд.

Хронология событий

Осенью 2019 года Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривень за доллар.

29 марта 2020 года Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.

Обновленный макропрогноз предусматривал падение в 2020 году валового внутреннего продукта на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

29 июля 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.

Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы" обменный курс в течение 2021 года на уровне 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

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