Курс гривни к евро установлен на уровне 43,78 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 21 копейку, по сравнению с предыдущим рекордным показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,78 грн/евро, то есть гривня выросла на 7 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,55/40,57 грн/долл., евро – 43,79/43,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 июля, остался на прежнем уровне – 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,20 грн/евро (курс продажи – 44,05 грн/евро).

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