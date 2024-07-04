Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро – 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 июля, остался на прежнем уровне – 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро – по курсу 43,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 19 копеек – до 44,44 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,20 грн/евро (курс продажи – 44,05 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,76 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,85 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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