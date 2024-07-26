Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро – 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 июля, снизился на 8 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро – по курсу 44,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – до 45,25 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар снизился на 8 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 45,15 грн/евро (курс продажи – 44,95 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,68 грн/евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

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