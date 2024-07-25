Курс гривны к евро установлен на уровне 44,68 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также немного укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 44,68 грн/евро, то есть гривна выросла на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,23/41,26 грн/долл., евро - 44,74/44,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" в четверг, 25 июля, снизился на 12 копеек и составляет 41,58 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 45,30 гривны за евро.

Заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий заявил, что ослабление курса гривны, которое наблюдалось последние месяцы, было обусловлено увеличением спроса на валюту, сейчас ожидается стабилизация ситуации. По его словам, рядом с увеличением спроса наблюдалось и уменьшение предложения валюты - прежде всего, речь идет об аграрном секторе, где исчерпался эффект урожая прошлого года.

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