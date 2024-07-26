Продать доллар можно в среднем по курсу 41,03 грн, евро – 44,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,03 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 10 копеек и составляет 45,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,55 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 8 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 45,15 грн/евро (курс продажи – 44,95 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 44,68 грн/евро, то есть гривна выросла на 2 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в августе могут быть сформированы новые валютные коридоры допустимых и объективных колебаний: 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро. Однако это не произойдет неожиданно, все изменения будут медленными и постепенными.

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