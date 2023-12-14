Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро – 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 14 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении подорожал на 15 копеек и составляет 40,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн, евро – по курсу 39,85 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 49 копеек – до 40,98 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 14 декабря, остался на уровне вчерашнего показателя – 37,70 грн за доллар в среднем.

Средний курс евро к гривне подорожал на 6 копеек и составляет 40,85 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня несколько подешевел – на 2 копейки, до 37,65 грн/долл. (продать доллар можно за 37,55 грн). Средний курс евро же в обменниках подорожал сразу на 20 копеек, до 40,90 грн/евро (курс продажи – 40,60 грн/евро).

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