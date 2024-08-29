Курс гривни к евро установлен на уровне 45,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,70 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,16/41,19 грн/долл., евро – 45,69/45,71 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 29 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 46,18 грн за евро.

На следующей неделе на валютном рынке могут произойти изменения: так, ожидается, что основные колебания американского доллара будут происходить на уровне 41,1-41,4 грн/долл., а допустимый коридор колебаний составит до 41-41,6 грн/долл. (межбанк) и 41,2-41,8 грн/долл. (наличный рынок), прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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