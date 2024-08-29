Курсовые показатели могут, как расти, так и снижаться, однако такие изменения не нарушат стройность рынка.

На следующей неделе на валютном рынке могут произойти изменения: так, ожидается, что основные колебания американского доллара будут происходить на уровне 41,1-41,4 грн/долл., а допустимый коридор колебаний составит до 41-41,6 грн/долл. (межбанк) и 41,2-41,8 грн/долл. (наличный рынок). Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Однако стоит заметить, что такие изменения вряд ли кого-то удивят и не приведут к каким-то глобальным курсовым сдвигам. Ведь валютным курсам никак не обойти инфляционных последствий и роста цен. В то же время эффективная политика Нацбанка будет направлена именно на то, чтобы смягчить объективные изменения: по-прежнему будет действовать режим "управляемой гибкости", что является эффективным предохранителем для стремительных курсовых изменений", – отметил он.

По словам Лесового, регулятор будет направлять усилия на удержание баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций. Ожидается, что их объем будет ориентировочно на уровне $150-180 млн в банковский день, то есть он не будет пиковым (например, в июле объем интервенций мог пересекать отметку в $200 млн в день). Косвенно можно сделать вывод, что ажиотаж в стане покупателей валюты вряд ли возможен.

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Эксперт отметил, что рынок будет жить в привычной парадигме разновекторных изменений: курсовые показатели могут, как расти, так и снижаться, однако такие изменения не нарушат стройность рынка.

Характеристики валютного рынка в первую неделю сентября:

коридоры валютных изменений: на межбанке – 41-41,6 грн/$ и 44-46 грн/€, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/$ и 44-46,5 грн/€;

41-41,6 грн/$ и 44-46 грн/€, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/$ и 44-46,5 грн/€; ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

до 0,2-0,3 грн, в банках до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах до 0,5 грн; разница между курсами покупки и продажи: на межбанке – до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках – до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах – до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1; недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

Лесовой ожидает, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой, а курсовые изменения – объективными.

"Главное ожидание – это сохранение баланса между спросом и предложением и постепенное приближение межбанковского и наличного курсов к единому знаменателю, что совпадает со стратегией Нацбанка. Никаких всплесков ажиотажа на валюту или панических настроений не ожидается", – резюмировал банкир.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 29 августа, снизился на 10 копеек – до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 13 копеек и составляет 46,27 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,68 грн за евро.

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