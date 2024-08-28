Курс гривни к евро установлен на уровне 45,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,88 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 22 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,19/41,23 грн/долл., евро – 45,77/45,81 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 2 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 46,20 грн/евро (курс продажи - 46,01 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 28 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 46,30 грн за евро.

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