Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро – 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 29 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро у финучреждения сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 46,18 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн., а евро – по курсу 45,18 грн. за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 21 копейку и составляет 46,30 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 46,15 грн/евро (курс продажи – 45,97 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,88 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 22 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в банках в последние дни августа будет находиться в пределах от 40,80 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл.

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