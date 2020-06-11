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Курс валют: доллар подешевел в столичных обменниках

10:16, 11 июня 2020
Финансы
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Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,48 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 30,30 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,48 грн за доллар, евро – 29,75 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне предыдущего дня.

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