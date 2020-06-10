В Украине ощутимо подорожало евро: курсы валют

Официальная гривня подешевела к евро на 20 копеек, до 30,29 гривни/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,29 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,58/26,60 гривни/доллар, к евро - 30,23/30,26 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня после семи дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки.

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