Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро – 45,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 августа, снизился на 10 копеек – до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также снизился на 10 копеек и составляет 45,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался неизменным и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,29 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 45,42 грн/евро (курс продажи – 45,25 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Курс гривны к евро был установлен на уровне 45,31 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что со второй половины августа станет заметным "курсовое движение" вверх. На рынке сохранятся "умеренные темпы" изменений, при этом как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления курсов валют.

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