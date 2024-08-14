Аналитик советует пользоваться мобильными приложениями при покупке/продаже валюты.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в большинстве банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,65 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,80 до 41,55 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то, по его прогнозу, котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,35 до 45,65 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний - от 44,45 до 45,55 грн/евро.

"Если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора от 40,85 до 41,40 гривень, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,44 до 45,50 гривень", - отметил Козырев. Видео дня

При этом он дал совет украинцам на указанный период:

"Учитывая, что разброс котировок по доллару и евро на этой неделе в разных регионах и даже районах городов может быть достаточно большим, советую при покупке/продаже валюты (особенно в объемах от 1000 долларов или евро) пользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать для себя максимально выгодный курс".

Курс доллара в Украине 14 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 14 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,20 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: