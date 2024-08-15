НБУ снизил цену на доллар / фото УНИАН

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,31 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,12/41,14 грн/долл., евро 45,30/45,30 грн/евро.

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Курс валют в Украине последние новости

15 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек – до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро 45,15 грн.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что со второй половины августа станет заметным "курсовое движение" вверх. На рынке сохранятся "умеренные темпы" изменений, при этом как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления курсов валют.

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