Курс гривни к евро установлен на уровне 45,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,31 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,12/41,14 грн/долл., евро – 45,30/45,30 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

15 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек – до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро – 45,15 грн.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что со второй половины августа станет заметным "курсовое движение" вверх. На рынке сохранятся "умеренные темпы" изменений, при этом как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления курсов валют.

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