Курс гривни к евро укрепился до 33,96 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 10 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,96 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 10 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,04 (9 декабря – 28,08)

100 EUR – 33,96 (9 декабря – 34,05)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,04/28,06 грн/долл., к евро – на уровне 33,95/33,97 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 9 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,08 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий