Курс доллара снизился до 28,08 гривни, а курс евро - до 34,05 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 9 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,08 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,05 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2808,28 (8 декабря – 2823,94)

100 EUR – 3405,46 (8 декабря – 3425,86)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,09/28,10 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,02/34,04 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 8 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,24 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий