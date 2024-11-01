Ситуация на валютном рынке Украины на следующей неделе обещает быть комфортной. Ежедневные колебания курса будут разноплановыми, но незначительными.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что с 4 по 10 ноября допустимые коридоры валютных изменений будут находится в пределах 41,1 - 41,7 гривни за доллар на межбанке и 41,2 - 41,9 гривни за доллар на наличном рынке.
Также банкир считает, что постепенно рынок может "дотянуться" до заложенного в бюджете курса на конец года, а это 42,1 гривни за доллар.
Таким образом, 100 долларов в гривнах на следующей неделе обойдется примерно в 4120 - 4190 гривни за доллар на наличном рынке. Соответственно, за 1000 долларов в гривнах придется заплатить 41200 - 41900 гривни за доллар.
Курс доллара в Украине - прогноз экспертов
Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что роль рыночных факторов в формировании курса гривны к доллару и дальше будет минимальной. По его мнению, НБУ позволит лишь умеренное ослабление курса до конца года - он будет в диапазоне 42-43 гривни за доллар.
Аналитик Алексей Козырев также считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 гривни за доллар.