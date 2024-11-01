Отмечается, что курс постепенно может дойти до 42 гривень за доллар.

Ситуация на валютном рынке Украины на следующей неделе обещает быть комфортной. Ежедневные колебания курса будут разноплановыми, но незначительными.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что с 4 по 10 ноября допустимые коридоры валютных изменений будут находится в пределах 41,1 - 41,7 гривни за доллар на межбанке и 41,2 - 41,9 гривни за доллар на наличном рынке.

Также банкир считает, что постепенно рынок может "дотянуться" до заложенного в бюджете курса на конец года, а это 42,1 гривни за доллар.

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Таким образом, 100 долларов в гривнах на следующей неделе обойдется примерно в 4120 - 4190 гривни за доллар на наличном рынке. Соответственно, за 1000 долларов в гривнах придется заплатить 41200 - 41900 гривни за доллар.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что роль рыночных факторов в формировании курса гривны к доллару и дальше будет минимальной. По его мнению, НБУ позволит лишь умеренное ослабление курса до конца года - он будет в диапазоне 42-43 гривни за доллар.

Аналитик Алексей Козырев также считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 гривни за доллар.

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