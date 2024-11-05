Курс гривни к евро установлен на уровне 45,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 6 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривня снизилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривня также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,15 грн/евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,48/41,50 грн/долл., евро - 45,19/45,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

5 ноября наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 10 копеек. Так, американская валюта в среднем в финучреждениях стоила 41,70 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 5 ноября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,45 грн.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с 4 по 10 ноября допустимые коридоры валютных изменений будут находиться в пределах 41,1 - 41,7 гривни за доллар на межбанке и 41,2 - 41,9 гривни за доллар на наличном рынке.

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