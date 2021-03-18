Курс доллара снизился до 27,68 гривни, а курс евро - до 32,98 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,68 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,98 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2768,28 (18 марта – 2769,78)

100 EUR – 3297,85 (18 марта – 3298,53)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,68/27,69 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,01/33,03 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 18 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,70 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий