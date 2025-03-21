Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 44,83 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 21 марта, снизился на 3 копейки и в среднем составляет 41,85 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 22 копейки и составляет 45,40 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,83 гривны за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 21 марта, составляет 83 980 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 484 922 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 21 марта курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 45,00 гривен за один евро, то есть гривна укрепилась на 32 копейки.

Что будет с курсом доллара - прогноз

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что во втором квартале ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. По его словам, монетарные меры НБУ, влияющие на "прочность" гривны, снизят спрос на валюту, а затем Нацбанк может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

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