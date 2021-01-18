Курс гривни к евро ослаб до 34,02 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 34,02 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 18 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,19 (18 января – 28,05)

100 EUR – 34,02 (18 января – 34,01)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,23/28,25 грн/долл., к евро – на уровне 34,06/34,10 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 18 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,05 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий