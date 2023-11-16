Продать доллар можно в среднем по курсу 37,40 грн, евро – 40,20 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 16 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабился на 15 копеек и составляет 40,85 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,20 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,65 грн), евро – 40,75 грн/евро (курс продажи – 40,50 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,26 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 39,39 грн/евро, то есть гривня ослабела на 45 копеек по сравнению со вчерашним курсом НБУ.

В "Приватбанке" вчера, 15 ноября, курс наличного доллара по отношению к гривне подорожал на 5 копеек – до 37,60 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же подорожал на 10 копеек и составляет 40,50 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: