Продать доллар можно в среднем по курсу 37,40 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 15 ноября, ослаб на 5 копеек – до 37,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 20 копеек и составляет 40,70 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,00 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,65 грн), евро – 40,82 грн/евро (курс продажи – 40,40 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на среду, 15 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. Официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,94 грн/евро, то есть гривняа ослабла на 35 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 14 ноября, ослаб на 5 копеек – до 37,55 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же не изменился и составил 40,40 грн за евро.

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