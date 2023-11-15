Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 39,39 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,26 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 39,39 грн/евро, то есть гривня ослабла на 45 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,24/36,26 грн/долл., евро - 39,37/39,39 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 15 ноября, ослаб на 5 копеек – до 37,85 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 20 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 15 ноября, подорожал на 5 копеек – до 37,60 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,50 грн за евро.

Согласно принятому закону о государственном бюджете Украины на 2024 год, курс гривни к доллару в следующем году ожидается на уровне 40,7 грн в среднем. На конец 2024 года курс прогнозируется на уровне 42,1 грн за доллар.

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