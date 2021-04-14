Курс гривни к евро ослаб до 33,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 15 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,48 грн/евро, то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 15 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2797,65 (14 апреля - 2801,56);

100 EUR - 3347,53 (14 апреля - 3332,18).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,94/27,96 грн/долл., к евро – на уровне 33,40/33,42 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 14 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий