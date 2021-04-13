Курс гривни к евро ослаб до 33,32 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 14 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,32 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 14 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2801,56 (13 апреля - 2793,35);

100 EUR - 3332,18 (13 апреля - 3327,58).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,04/28,06 грн/долл., к евро – на уровне 33,35/33,38 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий