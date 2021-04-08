Курс гривни к евро ослаб до 33,23 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 9 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,23 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 9 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2797,68 (8 апреля – 2789,23)

100 EUR – 3322,66 (8 апреля – 3213,88)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,96/27,98 грн/долл., к евро – на уровне 33,19/33,22 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 8 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,89 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий