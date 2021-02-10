Курс доллара вырос до 27,77 гривни, а курс евро - до 33,67 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 11 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,67 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2776,65 (10 февраля – 2764,26)

100 EUR – 3366,55 (10 февраля – 3344,06)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,84/27,87 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,77/33,80 гривни/евро.

Предыдущий курс

Национальный банк Украины на среду, 10 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,64 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий