Курс гривни к евро ослаб до 34,16 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 1 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,13 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 34,16 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2813,24 (29 января – 2819,29)

100 EUR – 3415,7 (29 января – 3410,35)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,05/28,25 грн/долл., к евро – на уровне 33,80/34,20 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 29 января установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий