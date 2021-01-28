Национальный банк Украины на пятницу, 29 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 34,10 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2819,29 (28 января – 2816,52)
100 EUR – 3410,35 (28 января – 3412,07)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,07/28,30 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,80/34,25 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на четверг, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,17 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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