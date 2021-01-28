Курс доллара вырос до 28,19 гривни, тогда как курс евро снизился до 34,10 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 29 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 34,10 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2819,29 (28 января – 2816,52)

100 EUR – 3410,35 (28 января – 3412,07)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,07/28,30 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,80/34,25 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,17 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий